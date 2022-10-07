Üniversitelilere ilk yardım semineri

Giresun Üniversitesi Sivil Savunma Birimi üniversiteye bağlı fakülte ve yüksekokullarda bilgilendirme amaçlı ilkyardım eğitimlerini sürdürüyor. Birim sorumlusu Sivil Savunma Uzmanı Ertuğrul Yalçın tarafından Tirebolu İletişim Fakültesi Taner Karahasanoğlu Konferans Salonu'nda verilen eğitimlere akadamik ve idari personel ve öğrenciler katıldı.

Sivil Savunma Uzmanı Ertuğrul Yalçın, görsel sunumlar eşliğinde ve uygulamalı olarak yemek boğulmaları, afetler, depremler, kazalara ve basit yaralanmalara karşı alınacak önlemeler ve yapılacak müdahaleler hakkında bilgi verdi.

İlk yardımın insan hayatını kurtarmada büyük bir önem arz ettiğini ifade eden Sivil Savunma Uzmanı Yalçın, “Muhtemel bir acil durumda sağlık ekiplerinin olay yerine ulaşım süreci dakikaları aşabilir. Bu durumda acil müdahaleye ihtiyaç duyan bireye çevrede ilk yardım eğitimini tamamlamış, bilinçli bireylerin müdahalesine ihtiyaç duyulmaktadır. Acil müdahaleye ihtiyaç duyan bireyin beynine 5 dakika boyunca oksijen gitmediği takdirde ya beyin ölümü gerçekleşir ya da sağlık ekiplerinin müdahalesine geç cevap verebilir. İşte bu yüzden toplumumuzu ilk yardım eğitim seviyesinde geliştirmeli ve bilinçlendirmeliyiz” diye konuştu.