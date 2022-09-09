Üreticiler TMO'ya yöneldi

Serbest piyasada sezona 49 TL'den başlayan fındık fiyatı 45 liraya kadar gerilerken, TMO ile serbest piyasa arasındaki fiyat farkı ise 10 lira seviyelerine dayandı.

Fındık fiyatının serbest piyasada düşüşünü sürdürmesi nedeniyle üreticilerin TMO'ya yöneldiğini belirten fındık tüccarı Ahmet Ergün, üreticilerin biraz sabırlı olmaları halinde serbest piyasanın da yükseleceğini söyledi.

Fındık tüccarı Ergün yaptığı açıklamada, “Sezona çok iyi başladığımız söylenemez. TMO Giresun kalite fındığa 53, levant kaliteye ise 52 TL fiyat verirken serbest piyasada fındık fiyatı 45 liraya kadar geriledi ve halen de düşüşünü sürdürüyor. Üreticilerde haliyle TMO'ya fındığını satmaya çalışıyor. Sezon başında 49 liradan aldığımız fındık şu anda 45 liraya kadar düştü neredeyse TMO ile serbest piyasa arasındaki fiyat farkı 10 liraya geldi. Üreticilerimizin bu konuda biraz daha sabırlı olması gerekir çünkü, serbest piyasada fiyatlar bu şekilde gitmez. Üreticilerimiz sabırlı olup aciliyeti yoksa beklemesi halinde fiyatların yükselişe geçeceğini düşünüyoruz” dedi.

-Kurutulamayan fındık randıman düşürüyor

Üreticilerin yağışlı hava nedeniyle kurutma sorunu yaşadığına da dikkat çeken Ergün, “Sezon başında 51-52 randıman fındık alırken son zamanlarda randımanda düşüşler yaşanmaya başladı. Bununda nedeni üreticilerin fındığını kurutamamasından kaynaklanıyor. Kurutulamayan fındıklar çürümeye dönüşüyor ve bu da randımanı düşürüyor. Üreticilerimiz fındığını kurutmak için köylerden sahillere ya da Giresun'un daha fazla güneş alan Şebinkarahisar ilçesine gidiyorlar bu da nakliye olarak maliyetlerini artırıyor” dedi.