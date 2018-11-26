Uygulamadan kaçarak bir polisi şehit eden alkollü sürücünün sorgusu devam ediyor

Giresun'un Bulancak ilçesinde polis kontrol noktasında dur ihtarına uymayarak polis ekiplerine çarpan ve bir polisin şehit olmasına neden olan alkollü sürücü E.K.'nın emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Giresun'un Bulancak ilçesindeki Liman mevkiinde saat 00.20 sıralarında 34 YP 4968 plakalı otomobilin sürücüsü E.K. (31) polis kontrol noktasında dur ihtarına uymadı. Uygulama noktasında görev yapan polis memurları Ferhat Canlı ve İmdat Berçin'e çarpan alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti. Kaza sonrası yaralanan polis ekipleri 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralanan polis ekiplerinden İmdat Berçin (46), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. 3 çocuk babası 1 polisin şehit olmasına, 1 polisin ise yaralanmasına neden olan sürücü E.K. hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Alkollü sürücünün emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.