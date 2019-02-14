Uykudan yangınla uyandılar

Giresun'un Görele ilçesinde sabaha karşı çıkan yangında bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Taşlık köyünde Ali Osman Keçe'ye ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Sabah uykudayken yangınla uyanan aile dışarı çıkarak canlarını kurtarırken evlerinin yanışını göz yaşlarıyla çaresizce izlediler. Meydana gelen yangında can kaybı yaşanmazken, ev içerisindeki eşyalarla yanarak tamamen kullanılmaz hale geldi.

İddiaya göre evin bulunduğu mahalle yolunun heyelan nedeniyle uzun zamandır kapalı olduğu için Görele Belediyesi'ne ait itfaiye araçları yanan eve ulaşamadığı için yangına müdahale edemedi. Yangın sonrası ise kapalı olan mahalle yolundaki heyelan temizlenerek yol ulaşıma açıldı. Mahalle halkı ise “İlle de yolun açılması için bir felaket mi yaşanması gerekiyordu. Uzun zamandır bir çok müracaatlarımıza rağmen yolu bir türlü açtıramıyorduk” ifadeleriyle tepkilerini dile getirdi.