İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Uyuşturucu zulasını narkotik köpeği buldu

Giresun’da jandarma ekiplerinin uyuşturucu tacirlerinin aracına yönelik yaptığı operasyonda araç içerisindeki uyuşturucu maddeleri jandarma narkotik köpeği buldu.

Giresun'da jandarma ekiplerinin uyuşturucu tacirlerinin aracına yönelik yaptığı operasyonda araç içerisindeki uyuşturucu maddeleri jandarma narkotik köpeği buldu.


Edinilen bilgilere göre, Yağlıdere-Alucra karayolu üzerinde denetim yapan güvenlik güçleri şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta arama yapan ekipler 8.10 gram esrar uyuşturucu ele geçirdi. Eğitimli köpeğin kullanıldığı aramada uyuşturucu madde arka koltuğun alt kısmına yapılan özel bölmede bulundu. Olayın ardından araçta bulunan F.O , B.U ve A.U isimli 3 şahıs gözaltına alınırken, şahısların işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.