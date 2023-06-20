Uzmanlar tarım ve haşerat ilaçlamalarında dikkat edilmesi gereken hususlar için uyardı

Ankara'nın Keçiören ilçesindeki bir apartmanda böcek ilaçlaması nedeniyle iki kişinin zehirlenerek hayatını kaybettiğini hatırlatan Kimyager Karahasan, “Bu dönem bölgemizde özellikle tarım alanında zirai ilaçlama dönemidir. Bilinçsiz ilaçlama yapılması halinde hayati tehlike taşıdığını Ankara'daki üzücü olay göstermiştir. Tarım ilaçları doğru kullanıldığında insana zarar vermez. Tulum, maske ve eldiven gibi koruyucu malzemeleri kullanmak lazım. Rüzgarsız havada ilaçlama yapmak gerekir ki sağlığımıza zarar vermesin. İlaç karışım yapıldıktan sonra hemen temas eden bölge sabunlu suyla veya bol suyla yıkanmalı. İlaçların nasıl hazırlanacağı, nasıl kullanılacağı yazar. Bunlara dikkat etmek gerekir” dedi.

"İlaçlama yapacaklar sertifikalı uzman olmalıdırlar"

İlaçlama yapacak kişilerin uzman olması gerektiği konusunda da uyarılarda bulunan Karahasan, “Özellikle yaz dönemlerinde havaların ısınması ile evlerde iş yerlerinde fabrikalarda apartmanlarda meydana gelen haşerelere karşı ilaçlama işi çok yoğun bir şekilde devam ediyor. İlaçlama öyle herkesin eline ilaçlama pompasını alıp yapacağı bir iş değildir. İlaçlama yapan firmaların Mesul Müdürü, ilaçlamayı kullanan personelin ise biyosidal ürün uygulayıcı belgesi olmak zorundadır. Kullanılan İlaçların Halk Sağlığına ve Dünya Sağlık Örgütünün Belirlediği Özelliklerde olması gerekir. Ev ve iş yerlerini ilaçlatmak isteyenlerin mutlaka ilaçlamaya gelen firmalardan bu belgeleri özelliklede İlaçlama yapan kişinin sertifikasını mutlaka istemesini tavsiye ediyoruz. İlaçlamada bir kural vardır. Eğer kapalı alan içinde böceklerde etkili olması gereken ilacı zemine sıkarsanız böceğe havaya sıkarsanız insana zarar verir” diye konuştu.