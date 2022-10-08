Valerien Ismael: "3 ya da 4-0 olabilecek bir maçtı"

Liderlik yarışını sürdüren Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında konuk olduğu Giresunspor deplasmanından attığı tek golle 3 puanla ayrılmayı başardı. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Teknik Direktör Valerien Ismael, şu ifadeleri kullandı:

“Zor bir maç oldu. Rakipten dolayı demiyorum ama zeminden dolayı yaşadığımız sakatlıklardan ve kaçırdığımız fırsatlardan dolayı 3 ya da 4-0 olabilecek bir maçtı. Futbol böyledir. Siz gol atamadıkça rakip maçın sonlarında maça ortak olup gol atma fırsatını yakalar. Emrecan'ın sakatlığı özellikle işimizi çok zorlaştırdı. Çünkü son anlarda koşamıyordu. Günün sonunda 3 puanı almak önemliydi. Ve 3 puanı aldık. Bizim açımızdan iyi bir maç oldu. Mantalite açısından iyi bir maç oldu. Zemin kaynaklı sıkıntılar yaşadık. Şimdi dinleneceğiz. Önümüzde evimizde oynayacağımız Trabzonspor maçına hazırlanacağız."