İhlas Haber Ajansı

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Valerien Ismael: "3 ya da 4-0 olabilecek bir maçtı"

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, kaçırdıkları fırsatlara rağmen günün sonunda 3 puan almanın önemli olduğunu ifade etti.


Liderlik yarışını sürdüren Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında konuk olduğu Giresunspor deplasmanından attığı tek golle 3 puanla ayrılmayı başardı. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Teknik Direktör Valerien Ismael, şu ifadeleri kullandı:


“Zor bir maç oldu. Rakipten dolayı demiyorum ama zeminden dolayı yaşadığımız sakatlıklardan ve kaçırdığımız fırsatlardan dolayı 3 ya da 4-0 olabilecek bir maçtı. Futbol böyledir. Siz gol atamadıkça rakip maçın sonlarında maça ortak olup gol atma fırsatını yakalar. Emrecan'ın sakatlığı özellikle işimizi çok zorlaştırdı. Çünkü son anlarda koşamıyordu. Günün sonunda 3 puanı almak önemliydi. Ve 3 puanı aldık. Bizim açımızdan iyi bir maç oldu. Mantalite açısından iyi bir maç oldu. Zemin kaynaklı sıkıntılar yaşadık. Şimdi dinleneceğiz. Önümüzde evimizde oynayacağımız Trabzonspor maçına hazırlanacağız."

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