İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Enver Ünlü, 1'inci OSB'de incelemelerde bulundu

Giresun Valisi Enver Ünlü, Giresun 1’inci Organize Sanayi Bölgesinde incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Giresun Valisi Enver Ünlü, Giresun 1'inci Organize Sanayi Bölgesinde incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.


1'inci OSB Müdürü Şahin Öveç'ten çalışmalar hakkında bilgiler alan Vali Ünlü, “Giresun Organize Sanayi Bölgemizi ziyaret ettik. Hedeflerimize giden yolun üretimden geçtiğini çok iyi biliyoruz. Şehrimizin sanayisini güçlendirmek, ekonomisini kalkındırmak ve istihdamı artırmak için çalışmaya devam edeceğiz. Bu noktada eşgüdümlü iş birliğine çok önem veriyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.