Vali Harun Sarıfakıoğulları Giresun'un LGS başarısının sırrını açıkladı

Giresun'u Lise Geçiş Sınavı'nda (LGS) Türkiye üçüncülüğüne taşıyan başarılı çalışmaların sırrını Vali Harun Sarıfakıoğulları anlattı.

Giresun'da 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Giresun Uygulama Oteli'nde Vali Harun Sarıfakıoğulları'nın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu ve İl Milli Eğitim Şube Müdürleriyle idari personeller katıldı.

LGS'deki Türkiye üçüncülüğü başarısından dolayı İl Milli Eğitim camiasını kutlayan Vali Harun Sarıfakıoğulları, okullar arası rekabetçi ortamın başarıyı beraberinde getirdiğini söyledi.

Vali Sarıfakıoğulları yaptığı konuşmada, “Milli Eğitim 74 bin öğrenci, 5 bin 750 öğretmen kadrosu ve velileriyle kocaman bir ailedir. Giresun eğitimde başarısını giderek artıran bir ildir. Bu başarının arkasında ise öğretmen -veli bütünleşmesini arzu ettik. Öğretmenler velilerle evlerinde bir araya geldiler. Öğrencilerin daha başarılı olabilmesi için analiz etme imkanı bulundu. Çünkü sorunu yerinde anlamadan çözmek mümkün değildir. Bununla birlikte okullarımız arasında rekabetçi bir ortam oluşturuldu. Yarış rekabeti başarıyı kamçıladı ve başarılı olanlar ödüllendirildi. Bunlarla beraber okuma alışkanlığını kazandıracak projeler hayata geçirildi ve olumlu sonuç alındı. Okullarımızın fiziki şartları artırılarak, derslik başına 17 öğrenci ortalaması yakalandı. Bu fiziki ortam da başarısını gösterdi. Bunların yanı sıra okullarımızda öğrencilerimizin her türlü güvenliği de göz ardı edilmedi. Her okulumuza özel güvenlik personelleri verilirken, okul çevresinde ise kötü alışkanlıklara karşı tedbirler alınarak gerekli hassasiyet gösterildi” ifadelerini kullandı.

Giresun İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu ise 2018-2019 yılı içerisinde yapılan sosyal etkinlikler ,eğitici faaliyetler ve yapılan projelerle ilgili bilgiler verdi.