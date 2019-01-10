Vali Sarıfakıoğulları Giresun basını ile buluştu

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” münasebetiyle Giresun'da çalışan gazeteciler ile bir araya geldi.

Programda gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlayan Vali Sarıfakıoğulları, “Çalışan çalışmayan, emekli olan olmayan, genç yaşlı bütün gazetecilerimizin Gazeteciler Gününü tebrik ediyorum. Vatandaşımızın doğru haber alma hakkının en büyük teminatı sizlersiniz. Sizler vatandaşımızın, gözü kulağı, her şeyisiniz ve yılın 365 günü canla başla çalışan, yakinen çalıştığımız insanlarsınız. Yaşadığınız zorlukları yakinen biliyoruz, görüyoruz. Bugün aynı zamanda ‘10 Ocak İdareciler Günü'. Bütün yöneticilerin, bütün meslektaşlarımın, kaymakamlarımızın da idareciler gününü sizlerin aracılığıyla kutluyorum. Hepimiz aynı gemideyiz. Birbirimizle sürekli temas halindeyiz. İnşallah bundan sonrada yoğun ilişki trafiği içinde, vatandaşımızın doğru haber alma hürriyetinin yerine getirilmesine hep birlikte vesile aracı oluruz. Geldiğiniz, katıldığınız için hepinize tekrar çok teşekkür ediyorum” dedi.

10 Ocak tarihinin hem ‘Çalışan Gazeteciler Günü' hem de ‘İdareciler Günü' olduğunu belirten Giresun Gazeteciler Derneği Başkan Vekili Namık Baltaoğulu ise, “Sayın Valimiz bu güzel ve anlamlı günümüzde güzel bir etkinlik düzenledi. Çok da güzel bir konuşma yaptı, kendisine teşekkür ediyoruz. Bugün aynı zamanda İdareciler Günü. Hem Sayın Valimizin hem de bütün idarecilerimizin İdareciler Gününü tebrik ediyoruz. ‘10 Ocak' çalışan çalışamayan tüm gazetecilerimizin günü. Buradan ebediyete intikal eden gazetecilerimizi de yad etmeyi bir görev biliyorum. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyor, Sayın İdarecilerimize de çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Düzenlene programa Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları'nın yanı sıra İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Alay Komutanı Murat Yakın, Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ömer Tekin, yerel ve ulusal basın temsilcileri katıldı.