İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Sarıfakıoğulları, İl Emniyet Müdürülüğüne veda ziyaretinde bulundu

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Giresun İl Emniyet Müdürlüğüne veda ziyaretinde bulundu.


Valiler Kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişi olarak görevlendirilen Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, İl Emniyet Müdürlüğüne veda ziyaretinde bulundu. Vali Sarıfakıoğulları'nı gerçekleştirdiği ziyarette İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Emniyet Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri karşıladı.


Vali Sarıfakıoğulları, yaptığı ziyarette İl Emniyet Müdürlüğü Şeref Defterini imzalayarak, Emniyet Teşkilatına başta İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş olmak üzere başarı sağlık ve mutluluklar diledi.


İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Vali Sarıfakıoğulları'na Emniyet Müdürlüğüne yapmış olduğu destek ve katkılarından dolayı plaket hediye etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.