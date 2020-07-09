Vali Ünlü, İçişleri Bakanı Soylu ile görüştü

Giresun Valisi Enver Ünlü, Giresun heyetiyle birlikte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ziyaret etti.

Giresun Valisi Enver Ünlü ile birlikte Giresun Milletvekilleri Cemal Öztürk, Sabri Öztürk ve Kadir Aydın, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, AK Parti Giresun İl Başkanı Kenan Tatlı, ilçe ve belde belediye başkanları, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette Giresun'da devam eden yatırımlar ve projelerin son durumu hakkında bilgilendirme yapılarak, yeni planlanan proje ve çalışmalarla ilgili talep ve değerlendirmelerde bulunuldu.