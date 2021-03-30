Vali Ünlü, yaya önceliği için kırmızı çizgiyi çizdi

Giresun'da İçişleri Bakanlığınca, kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermeye dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması yapıldı.

Çıtlakkale Mahallesi İnönü Caddesinde düzenlenen etkinliğe katılan Vali Enver Ünlü, eline aldığı fırçayla kırmızı çizgi boyadı. Trafik uygulamasına katılarak sürücülere düdük ve hediyeler veren Vali Ünlü, daha sonra beraberinde bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Osman Öden, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Jandarma Albay İl Jandarma Komutanı Muhammet Sevinci ile yaya geçidini kırmızıya boyadı.

Vali Enver Ünlü, yayaların kırmızı çizgileri olduğunu söyleyerek, "Öncelik yayanın, öncelik hayatın. Trafik kurallarına mutlaka uyulmalıdır. Bu konuda kırmızı çizgimizi çizdik. Hedefimiz trafik kazasında sıfır can kaybı olsun" ifadelerini kullandı.