Vali Ünlü'den ekolojik pazar açılışı

Giresun Valisi Enver Ünlü, Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan güzergahta yer alan Şebinkarahisar'ın Tamzara mahallesinde restore edilen evleri, yöresel dokuması, havası ve kültürel dokusuyla insanları şehir hayatından uzaklaştıracak olan 'Turizmle Yaşayan Tamzara Projesi'ni yerinde inceledi.

Giresun'a henüz yeni atanan Vali Enver Ünlü, ilçe ziyaretlerini sürdürüyor. Ziyaretleri kapsamında Vali Enver Ünlü beraberinde bulunan Şebinkarahisar Kaymakamı Taner Tengir, Belediye Başkanı Şahin Yılancı ve daire amirleriyle birlikte devam eden "Turizm ile Yaşayan Tamzara Projesini” yerinde inceleyerek ekolojik pazarın açılışını gerçekleştirdi.

Giresun Valiliği Turizm Altyapı Hizmet Birliği (GİRTAB) tarafından hazırlanan ve Şebinkarahisar Belediyesi'nin proje ortağı Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından desteklenen projenin son aşamaya geldiği ifade edildi.

Proje hakkında Vali Ünlü'ye bilgi veren Belediye Başkanı Şahin Yılnacı, yaklaşık bir milyon lira bedelli proje kapsamında ilk etapta 2 katlı bir konağın restore edildikten sonra bu konakta kök boyama atölyesi, Tamzara dokuma atölyesi kurulacağı bilgisini verdi.

Vali Enver Ünlü proje hakkında bilgi alıp incelemelerde bulunmasının ardından tarihi Tamzara mahallesinde kurulan ekolojik pazarın açılışını gerçekleştirdi. Yöre halkının organik olarak ürettiği Pazar ürünlerin inceleyen Vali Ünlü, Pazar esnafı ve vatandaşlarla yakından ilgilendiği görüldü.