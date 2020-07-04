İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Ünlü'den ekolojik pazar açılışı

Giresun Valisi Enver Ünlü, Karadeniz’i İç Anadolu’ya bağlayan güzergahta yer alan Şebinkarahisar’ın Tamzara mahallesinde restore edilen evleri, yöresel dokuması, havası ve kültürel dokusuyla insanları şehir hayatından uzaklaştıracak olan ’Turizmle Yaşayan Tamzara Projesi’ni yerinde inceledi.

Giresun Valisi Enver Ünlü, Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan güzergahta yer alan Şebinkarahisar'ın Tamzara mahallesinde restore edilen evleri, yöresel dokuması, havası ve kültürel dokusuyla insanları şehir hayatından uzaklaştıracak olan 'Turizmle Yaşayan Tamzara Projesi'ni yerinde inceledi.


Giresun'a henüz yeni atanan Vali Enver Ünlü, ilçe ziyaretlerini sürdürüyor. Ziyaretleri kapsamında Vali Enver Ünlü beraberinde bulunan Şebinkarahisar Kaymakamı Taner Tengir, Belediye Başkanı Şahin Yılancı ve daire amirleriyle birlikte devam eden "Turizm ile Yaşayan Tamzara Projesini” yerinde inceleyerek ekolojik pazarın açılışını gerçekleştirdi.


Giresun Valiliği Turizm Altyapı Hizmet Birliği (GİRTAB) tarafından hazırlanan ve Şebinkarahisar Belediyesi'nin proje ortağı Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından desteklenen projenin son aşamaya geldiği ifade edildi.


Proje hakkında Vali Ünlü'ye bilgi veren Belediye Başkanı Şahin Yılnacı, yaklaşık bir milyon lira bedelli proje kapsamında ilk etapta 2 katlı bir konağın restore edildikten sonra bu konakta kök boyama atölyesi, Tamzara dokuma atölyesi kurulacağı bilgisini verdi.


Vali Enver Ünlü proje hakkında bilgi alıp incelemelerde bulunmasının ardından tarihi Tamzara mahallesinde kurulan ekolojik pazarın açılışını gerçekleştirdi. Yöre halkının organik olarak ürettiği Pazar ürünlerin inceleyen Vali Ünlü, Pazar esnafı ve vatandaşlarla yakından ilgilendiği görüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.