Vefat eden annesi adına hastane arazisi bağışladı

Hayırsever işadamı Talip Emiroğlu tarafından Sağlık Bakanlığına devredilen 4 bin metrekare arsa üzerine yapılacak olan hastanenin 10 yataklı, acil servis, müşahede odası, poliklinik odaları, laboratuvar, röntgen, diş ünitesi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, 5 aile hekimliği birimi, idari birim odaları, morg ve otopark alanlarının yer alacağı belirtildi.

Giresun İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Piraziz İlçesinde yapılması planlanan Entegre İlçe Devlet Hastanesi için Sağlık Bakanlığına devredilen arsanın tapusunu İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Bulut, Avrupa Eğitim Vakfı Mütevelli üyesi Köksal Özdemir'den teslim aldı. Piraziz Yenimahalle Mahallesi mevkii 240 ada, 2 parselde bulunan 4 bin metrekare arsa üzerine yapılacak olan 10 yatak kapasiteli Entegre İlçe Devlet Hastanesinde acil servis, müşahede odası, poliklinik odaları, laboratuvar, röntgen, diş ünitesi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, 5 aile hekimliği birimi, idari birim odaları, morg ve otopark alanları yer alacak” denildi.

Öte yandan yaklaşık 5 ay önce Giresun Valisi Enver Ünlü ile arsa bağışı protokol töreninde hayırsever iş adamı Talip Emiroğlu, gerekli arazinin kendisi tarafından bağışlanacağını ve memleketine bu denli bir yatırımda destek olacağını belirterek “Bu mülk daha güzel değerlendirilemezdi. Bir süre önce kaybettiğimiz anneciğime dua olur inşallah. Nasip eden Allah'a hamdolsun. Vesile olanlara teşekkür ediyorum” ifadelerini kullanmıştı.