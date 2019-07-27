İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vekaleten rektördü, asaleten atandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Giresun Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Giresun Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Yılmaz Can atandı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 üniversiteye yaptığı rektör atamalarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan karara göre Giresun Üniversitesi Rektörlüğü'ne bir süredir vekalet eden Prof. Dr. Yılmaz Can'ın asaleten ataması yapıldı.


Giresun Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanan Prof. Dr. Yılmaz Can,30 Mayıs tarihinde istifa eden Prof. Dr. Cevdet Coşkun'dan boşalan rektörlük görevine vekalet ediyordu.


Yapılan atamadan dolayı memnuniyetini dile getiren Rektör Prof. Dr. Yılmaz Can, görev süresi boyunca Giresun Üniversitesi'ne güzel şeyler yapmayı hedeflediğini ifade etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.