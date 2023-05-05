Giresun'un Alucra ilçesinde imam İlyas Durmuş, doğadaki yabani ağaçları meyve vermesi için gönüllü olarak aşılıyor.

İlçenin Karaağaç mahallesinde görev yapan imam İlyas Durmuş yaklaşık 4 senedir her aşılama döneminde doğadaki meyvesi olmayan ağaçları aşılama yaptığını ifade ederek doğaya, çevreye ve insanlara faydalı olmaya çalıştığını iletti.

Bugüne kadar 200'den fazla meyve aşıladığını birçok aşısının da meyve vermeye başladığını söyleyen İlyas Durmuş, “Görev yaptığım bölgedeki canlı ama meyve dalı olmayan ağaçların müsait olanlarına aşılama yapıyorum. Hayvanlar ve insanlar doya doya meyve yesin düşüncesiyle aşılama yapıyorum. Görevimiz sadece namaz kıldırmak değil, aksine bununla birlikte sosyal yaşamda insanlara yardımcı olmak. Sadece insanlara değil, bitkilere ve hayvanlara da şefkat ve merhametle muamele etmek ve her yönden faydalı olmaya çalışmaktır. Asli görevimizin yanında belki doğada yaptığımız aşılar meyve verirde aşısı tutan ağaçların meyvesinden bir kuşun ya da yabani bir hayvanın istifade edeceğini görmek, bilmek bizleri mutlu eder. Bugüne kadar sayısını hatırlamıyorum ama 200'den fazla aşı yaptığım meyve ağacı vardır. Bunların bazılarının meyve verdiğini görmek mutluluğu bize yetiyor” dedi.