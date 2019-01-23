Yabani hayvanlar için doğaya yem bırakılıyor

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde ağır kış şartlarında yiyecek bulamayan ve aç kalan yabani hayvanları için doğaya yem bırakılma çalışmaları devam ediyor.

Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçelerinde yabani hayvanlar için bırakılan yemler hayvanların ulaşabileceği, yemek araya bileceği her yerlere dökülüyor. Zorlu doğa şartlarında araçların zorlandığı ve çıkamadığı alanlara yem çuvallarını Doğa Koruma ve Milli Parklar çalışanları tarafından yem çuvalları sırtta taşınarak götürülüyor.

Yemlerin bırakılmasının ardından takibe alınan hayvanların bir süre sonra gelerek bırakılan yemleri yediği de Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerince gözlemleniyor.