İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yabani hayvanlar için doğaya yem bırakılıyor

Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde ağır kış şartlarında yiyecek bulamayan ve aç kalan yabani hayvanları için doğaya yem bırakılma çalışmaları devam ediyor.

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde ağır kış şartlarında yiyecek bulamayan ve aç kalan yabani hayvanları için doğaya yem bırakılma çalışmaları devam ediyor.


Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçelerinde yabani hayvanlar için bırakılan yemler hayvanların ulaşabileceği, yemek araya bileceği her yerlere dökülüyor. Zorlu doğa şartlarında araçların zorlandığı ve çıkamadığı alanlara yem çuvallarını Doğa Koruma ve Milli Parklar çalışanları tarafından yem çuvalları sırtta taşınarak götürülüyor.


Yemlerin bırakılmasının ardından takibe alınan hayvanların bir süre sonra gelerek bırakılan yemleri yediği de Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerince gözlemleniyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.