Yağışlar fındık üreticilerini olumsuz etkiledi

Karadeniz'de bir süredir devam eden yağışlı hava nedeniyle fındığını kurutmakta güçlük çeken üreticiler güneşli günlerin başlamasını temenni ediyor.

Fındığını hasat ettikten sonra harmana seren üreticiler, naylon ve brandalarla korumaya çalışmış olsalar da bunun da yeterli olmadığını ifade ediyor. Fındık üreticilerinden Fazlı Ceylan, "Fındığımızı hasat ettik, ancak yağmur nedeniyle kurutamıyoruz. Günlerdir güneş bekliyoruz, ama havalar yağmurlu gidiyor, fındığımız suyun içerisinde kalıyor. Kurutmadan fındığı yaş satarsak ucuza gidiyor. Kurutup TMO'ya vermek istiyorum. İnşallah kurutabiliriz de TMO'ya veririz. Köyden fındığını kurutmak için dahi gelenler var, günlerdir yağmur diniyor çadır açılıyor, tam güneş geldi diye sevinirken, bir bakmışız yağmur başlıyor yeniden fındıkların üzeri kapatılma telaşı başlıyor. Böyle bir uğraş içerisindeyiz” dedi.

Kuruturken fındık havalandırılmalı

Bölgemizde bir süredir devam eden sağanak yağmurun fındık üreticilerini zora soktuğunu ifade eden Keşap Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şahin ise, “Havaların birkaç gün daha yağmurlu olacağını öğrendik. Temennimiz bir an önce güneşli günlerin yeniden başlaması. Güneş fındık üreticilerimiz için oldukça önem arz etmektedir. Üreticiler fırsat buldukça fındıklarını havalandırması ve karıştırmasını öneriyoruz. Aksi durumda fındığın içi bezik, dışı ise siyah olacaktır. Bu da üreticiye satış sırasında sorun oluşturabilir” diye konuştu.