Yağlıdere'de hamile kadının imdadına ambulans helikopter yetişti

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde sel nedeniyle yolu kapanan Yeşilpınar köyünde doğum sancısı tutan Ayşe Eceoğlu, helikopter ile Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne nakledildi.

Yağlıdere ilçesinde yaşanan şiddetli sel nedeniyle yolu ulaşıma kapanan Yeşilpınar köyünde doğum sancısı tutan 33 yaşındaki Ayşe Eceoğlu'nun imdadına Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopter yetişti. Yağlıdere-Alucra yolunun ulaşıma kapalı olması nedeniyle doğum sancısı tutan Ayşe Eceoğlu için Sağlık Bakanlığından helikopter talep edildi. Talebin üzerine Sağlık Bakanlığından havalanan helikopter, 1 doktor ve 1 sağlık personeliyle Yeşilpınar köyündeki Süleyman Kul Ortaokulu'nun bahçesine iniş yaptı. Ambulansla helikoptere taşınan Ayşe Eceoğlu, Giresun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.