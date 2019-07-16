Yağmuru aldırmadan, 15 Temmuz şehitleri için yürüdüler

yıl dönümünde tek yürek oldu. Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde binlerce vatandaş, yağan yağmuru aldırmadan Atatürk Meydanı'nda bir araya geldi.

Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde binlerce vatandaş, Atatürk Meydanı'nda ellerinde Türk bayrakları ile hem demokrasi için hem de 15 Temmuz şehitleri için bir araya geldi. Yağan yağmura rağmen Gazi Caddesi'nden başlayan yürüyüş Atatürk Meydanı'nda son buldu. Burada toplanan vatandaşlar kurulan dev ekrandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da yaptığı konuşmayı dinledi.

Programda konuşan Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, “15 Temmuz'da hainlerin emelleri kahraman milletimizin destansı direnci ile bertaraf edilmiştir. Bu önemli gece Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile meydanları dolduran milletimiz hainlere geçit vermedi. Bizler o gece buradaydık Giresun'da da o gece yaşananları biliyoruz milletimiz yurdun her yerinde olduğu gibi burada da hainlere karşı dik duruşunu Atatürk Meydanı'na inerek gösterdi“ dedi.

Şenlikoğlu'nun ardından konuşan Vali Harun Sarıfakıoğulları'da, “15 Temmuz 2016 akşamı FETÖ terör örgütü tarafından haince, alçakça bir baskınla karşı karşıya kaldık. İçinde sivil, asker üniformalı iç ve dış mihrakları da barındıran eli kanlı terör örgütü emellerini en kanlı şekli ile sahneye koymak istediler ama başaramadılar çünkü karşılarında tankta olmaya, uçakta olmaya, silahta olmayan sönmez bir iman ve inanç vardı. Karşılarında Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile meydanları dolduran, ölürsek şehit kalırsak gaziyiz diyen milletimiz vardı. Bu nedenle o karanlık gecenin aydınlık sabahını karşılayan meydanları hainlere, alçaklara dar eden milletimize ne kadar ne kadar minnet ve şükran duysak azdır“ ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi. Etkinlikler demokrasi nöbetinin başlamasıyla sabahın ilk ışıklarına kadar devam edecek.