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Yakalanan dilencinin üzerinden 1000 lira çıktı

Giresun’da Gazi Caddesi üzerinde zabıtaların yakaladığı kadın bir dilencinin üzerinden 1000 lira para çıktı.

Giresun'da Gazi Caddesi üzerinde zabıtaların yakaladığı kadın bir dilencinin üzerinden 1000 lira para çıktı.


Giresun Belediyesi Zabıta ekipleri, haksız kazanç elde eden dilencilere yönelik denetimlerini sürdürürken şehrin en işlek caddelerinden ona Gazi Caddesi üzerinde insanların duygularıyla oynayarak özellikle yaşlı kişilerden para almaya çalışan kadın bir dilenciyi yakaladılar. Ekipleri tarafından Zabıta Müdürlüğü'ne götürülen kadına kabahatler kanununa göre gerekli cezai işlem uygulanırken, kadının üzerinden çıkan 1000 lira paraya el konuldu.


Giresun Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, halkın huzurunu kaçıran dilencilere yönelik denetimlerin sık sık devam edeceği bildirildi. Ayrıca vatandaşların dilenciliği meslek haline getiren bu kişilere para vermemeleri ve gördükleri takdirde Zabıta Müdürlüğüne ihbar etmeleri istendi.

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