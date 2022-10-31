Yamaçtan düştüğü yerde mahsur kalan ineği AKUT kurtardı

Giresun'un Burhaniye köyünde yamaçtan düştüğü yerde mahsur kalan ineği AKUT ekipleri kurtardı.

Giresun merkeze bağlı Burhaniye köyünde yamaç araziden aşağı yuvarlanarak bir hendekte bahçe çitine sıkışarak mahsur kalan ineği AKUT ekipleri bulunduğu yerden çıkardı. İneğin mahsur kaldığı ihbarı ile birlikte operasyon çağrısı üzerine AKUT ekipleri gönüllüleriyle dün gece bölgeye ulaştı. Mahsur kalan ineğin AKUT tarafından ön muayenesi yapıldıktan sonra kurtarma çalışmaları başladı. Başarılı bir operasyonun ardından inek kurtarılarak sahibine teslim edildi.

İneğine kavuşan hayvan sahibi AKUT ve jandarma ekiplerine teşekkür etti.