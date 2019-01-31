Yaralı kızıl şahine jandarma şefkati

Giresun'un Espiye ilçesinde yaralı halde bulunan kızıl şahin tedavi edildikten sonra yeniden doğaya salındı.

İlçenin Gülbunu köyünde yaralı halde vatandaş tarafından bulunan kızıl şahin, Espiye Jandarma Komutanlığı görevlilerine teslim edildi. yaralı kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Giresun Şube Müdürlüğü ekiplerince tedavi altına alınırken, tedavisinin ardından yine aynı görevlilerce yeniden doğaya salındı.