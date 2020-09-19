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Yaralı olarak bulunan yavru karaca korumaya alındı

Giresun’da jandarma ekiplerinin yayla ve piknik alanlarını kontrolüne yönelik devriyesi sırasında yaralı halde bulunan yavru karaca koruma altına alınarak yetkililere teslim edildi.

Giresun'da jandarma ekiplerinin yayla ve piknik alanlarını kontrolüne yönelik devriyesi sırasında yaralı halde bulunan yavru karaca koruma altına alınarak yetkililere teslim edildi.


Dereli ilçesinde Jandarma Trafik Tim Komutanlığı tarafından yayla ve piknik alanlarının kontrolüne yönelik yapılan önleyici kolluk devriyesi sırasında Yüce köyü Cımbırtlık mevkiinde ormanlık alanda doğal yaşamında olan yavru karaca yaralı halde bulundu. Jandarma ekipleri duruma müdahale ederek yaralı yavru karacayı koruma altına aldı. Daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar ile Orman Genel Müdürlüğü yetkililerine haber verilerek yavru karacanın tedavisi yapılmak üzere ekiplere teslim edildi.

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