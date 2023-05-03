Yarım asırlık rüya gerçekleşti

Giresun'un iç bölgelerdeki ilçeleri ile Sivas'la ulaşımının sağlandığı ana güzergahta yer alan ve toplam uzunluğu çift tüp şeklinde 11 bin 810 metre olan tünelin tamamlanması sevinçle karşılandı.

Türkiye'nin en büyük tünelleri arasında yer alan ve her bir tüpün 5 bin 900 metre uzunluğu olan tünelin 14 Mayıs sonrasında hizmete açılması hedefleniyor.

Giresun'un iç kısımdaki ilçeleri ve Sivas ile ulaşımının sağlandığı güzergahta bulunan 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde inşa edilen tünel, virajları bertaraf edip yolu kısaltarak zaman ve konforlu ulaşım sağlayacağının kaydeden Şebinkarahisar Belediye Başkanı Ömer Şentürk, yarım asırlık rüyalarının gerçekleştiğini söyledi.

Başkan Şentürk yaptığı açıklamada, “Tek tüpü tamamlanan tünelde son 2 yıldır kış aylarındaki fırtına ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandığı için ulaşıma kısmi olarak izin veriliyordu. Şimdi ise nihayet 2 tüpün de tamamlanarak 14 Mayıs'tan sonra tamamen hizmete açılacak olmasınnı sevinçle karşıladık. Cumhurbaşkanımız tarafından Zigana Tünelinin açılışı sırasında Egribel Tuneli'ne de açılış yapılacağını bekliyorduk. Ancak yoğunluk nedeniyle seçim sonrasında açılış yapılacağını öğrendik. Eğribel Tüneli'nin açılmasıyla Şebinkarahisar ve bölge insanı, kışın da ticaretten turizme her yönüyle bundan faydalanmış olacak. Eğribel Geçidi'ndeki sıkıntılar artık sona ermiştir. Bu proje sayesinde yarım asırlık rüyamız da gerçekleşmiş oldu” dedi.