İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yavuzkemal Belediye Başkanı Adem Önal trafik kazası geçirdi

Giresun’un Dereli ilçesinde Yavuzkemal Belediye Başkanı Adem Önal, makam aracıyla geçirdiği trafik kazası sonucu başından hafif şekilde yaralandı.

Giresun'un Dereli ilçesinde Yavuzkemal Belediye Başkanı Adem Önal, makam aracıyla geçirdiği trafik kazası sonucu başından hafif şekilde yaralandı.


Yavuzkemal Belediye Başkanı Adem Önal, Dereli ilçesi Yavuzkemal Beldesinde makam aracıyla geçirdiği trafik kazasında aracının ters dönmesi sonucu başından hafif şekilde yaralandı. Kazanın ardından Belediye Başkanı Önal, ambulansla kaldırıldığı Dereli Devlet Hastanesinde ilk muayenesinin yapılmasının ardından Giresun Özel Ada Hastanesi'ne sevk edildi. Başkan Önal'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.