Yavuzkemal'de 8 ay süren kar mücadelesi

Giresun'un Dereli ilçesine bağlı Yavuzkemal Belde Belediye Başkanı Adem Önal, yörede kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğunu belirterek, yılın 8 ayı kar mücadelesi yaptıklarını söyledi.

Yavuzkemal Belediye Başkanı Adem Önal, Giresun'un en çok kar mücadelesi yapan belediyesinin Yavuzkemal Belediyesi olduğunu belirterek, yaklaşık 2 bin 400 nüfuslu beldede 6 mahalle ve 70'e yakın yerleşim yeri olduğunu söyledi. Önal, mahalle ve yerleşim yerlerini kışın da ulaşıma açık tuttuklarını dile getirerek, "Giresun merkezde kurulan köylü pazarının yüzde 80'i bizim buradaki çiftçilerimizin ürettikleri mahsullerdir. Eğer biz bu yolları açık tutmazsak çiftçilerimizin ürettikleri mahsuller ellerinde kalıp ziyan olmaması için üreten çiftçilerimize destek için yollarımızı 7/24 açık tutmaya çalışıyoruz. Geçen hafta cumartesi ve pazar günleri etkili olan kar yağışında bile Giresun merkezine köylerden pazarcı gelmezken, beldemizdeki tüm pazarcılar Giresun merkeze ulaşarak mahsullerini satıp evlerine geri döndüler" şeklinde konuştu.

Önal, beldede ağır kış şartlarının yaklaşık 6 ay sürdüğünü vurgulayarak, belediye olarak kış döneminin etkili olduğu dönemde karla mücadele çalışmaları yaptıklarını ifade etti. Önal, "Yavuzkemal'in denizden yüksekliği yaklaşık bin 500 metre. Bazı noktalar 2 bin metreyi geçiyor. Bu nedenle beldede kış mevsimleri oldukça uzun ve çetin geçmektedir. Yılın 6 ayı Yavuzkemal beldesi ve yöresinde kar yağışı görmek mümkün. Bu nedenle belediye olarak 6 ay boyunca, hatta yaylaları da katarsak 8 ay kar mücadelesi yapmak zorundayız. Bu durumda belediyemiz kaynaklarının önemli bir kısmının karla mücadelede kullanılmasına neden oluyor" diye konuştu.