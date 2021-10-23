Yayladan dönüş başladı

Giresun'un 2 bin rakımlı Eğribel Yaylası'na ilkbahar mevsimiyle çıkan yaylacıların havaların soğumaya başlamasıyla birlikte geriye dönüşleri başladı.

Şebinkarahisar ilçesine bağlı Eğribel Yaylası'ndan havaların soğumaya başlamasıyla birlikte yaylacıların dönüşleri hızlandı. Koyun sürüleriyle birlikte yayladan dönüş yoluna geçen yaylacılar renkli görüntüler oluştururken, hayvanları ile birlikte köyüne yürüyen Fuat Akbaş, “Nisan ayı içerisinde geldiğimiz yaylamızdan, havaların soğumaya başlamasıyla birlikte geriye dönüşümüz başladı. Kar yağmasıyla ve havaların soğumasıyla birlikte geçen yıla göre biraz erken dönüş yapmak zorunda kaldık. Artık köye inerek, kışlağımızda kışın geçmesini bekleyeceğiz” dedi.