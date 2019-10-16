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Yayladan dönüşler sürüyor

Doğu Karadeniz’de koyun sürülerinin yayladan köye zorlu dönüş yolculuğu başladı.

Doğu Karadeniz'de koyun sürülerinin yayladan köye zorlu dönüş yolculuğu başladı. Sonbaharın son günlerine doğru aileler yaylaları terk etmeye başladı.


300 koyunluk sürüsü ile Giresun'un Doğankent ilçesine bağlı Yaşmaklı Yaylası'ndan yola koyulan ve 4 günlük yürüyüşün ardından Görele ilçesine varmayı hedefleyen çoban Özkan Kahya, 4 günlük bir yolculuk olacağını belirterek kışa hazırlık yapıp dönüş yoluna çıktıklarını söyledi.

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