Yeni bir Dereli inşa edildi

Giresun'da 22 Ağustos 2020 tarihinde yaşanan selden en çok etkilenen Dereli ilçesinde, afetzedeler için planlanan konut ve iş yerlerinin yapımı tamamlandı çevre düzenlemesinde ise sona gelindi.

Dereli'de 22 Ağustos'ta meydana gelen taşkının ardından alınan kararla yıkımı gerçekleştirilen iş yerleri ve konutların bulunduğu alanda yeni bir şehir inşa edildi.

İlçede yenilenen konut ve işyerlerinde incelemelerde bulunan AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, hak sahiplerinin belirlendiğini ay sonunda Giresun'a gelmesi beklenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından konut ve işyerlerinin tesliminin yapılacağını söyledi.

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, 22 Ağustos 2020'de yaşanan sel afetinin ardından afetzedeler için tahsis edilecek işyeri ve konut yapımına ekim 2020'de başlandığını anlatarak, “Dereli başta olmak üzere Giresun'un muhtelif yerlerinde sel afeti yaşanmış, Şehitlerimiz, can kayıplarımız olmuştu. Dereli'deki afet kelimelerle tarif edilemeyecek kadar dehşet sonuçlara yol açmıştı. Şehirdeki binaların 2. katlarına kadar tamamen hafriyatla dolmuş tanınmayacak bir haldeydi. Yıkılan, hasar gören ve su taşkınlarına her zaman maruz kalabilecek, çarpık yapılaşmış Dereli ilçe merkezimiz bugün yeniden inşa edildi. İlçe merkezimizde ekim 2020'de başlayan 71 konut ve 82 işyerinin inşaatı tamamlandı. Sadece çevre düzenlemesinin de son dokunuşları yapılıyor. Birkaç güne tamamlanmış olacaktır. Buradaki işyeri ve konutların hak sahipleri belli oldu ve inşallah ocak ayı sonunda Giresun'a gelecek olan Cumhurbaşkanımız tarafından teslimi gerçekleştirilecektir” dedi.

Kamu binalarının da inşasına başlandı

Ak Parti Milletvekili Öztürk, kaymakamlık, emniyet ve adliye gibi kamu binalarının inşası için de ihalesinin yapıldığını söyledi.

İlçede, altyapı ve üst yapı hasarlarının giderildiğini belirten Milletvekili Öztürk, “Devletimizin sağladığı desteklerle Dereli yeniden ayağa kalkıyor. Daha modern ve yaşanır bir kent oluşturuluyor. Konutların teslim edilmesinin ardından ilçede hayat daha canlı olacaktır. Konut ve işyerlerinin dışında kamu binalarımızdan Hükümet Konağı, adliye binası ve ilçe emniyet binasının ihaleleri yapıldı ve inşaatlarına başlandı. Öğretmenevi ve Halk Eğitim Merkezi binaları için de çalışmalar başlatıldı en kısa zamanda bu binalarımızın da yapılmasını için çalışmalar başlayacaktır” diye konuştu.

Dereli uğrak noktası haline getirildi

Dereli ilçesinin yeni haliyle bir uğrak merkezi haline geleceğini de ifade eden Milletvekili Öztürk, “ Dereli ilçemiz Kümbet, Kulakkaya gibi yaylalar diyarı olmasının yanı sıra Karadeniz'i İç Anadolu'ya başlayan bir güzergahta bulunmaktadır. Bu güzergahı kullanan ve yaylalara gitmek isteyenlerin ilk durağı olarak uğrak merkezi haline getirildi. İnanıyoruz ki, buradan geçenlerin uğramadan geçmeyeceği modern bir ilçe haline dönüşmüştür” ifadelerini kullandı.