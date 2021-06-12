Yıkılan tarihi kemer köprünün yerine yeni kemer köprü yapıldı

Giresun'un Görele ilçesindeki Çömlekçi Deresi üzerinde bulunan 150 yıllık tarihi kemer köprünün yıkılmasının ardından hemen yanına taş ve tuğla kaplama kemer köprü yapıldı.

İlçenin Çömlekçi Deresi üzerinde 2018 yılında kemer kısmının tamamen çökmesi sonucu kullanılmayacak hale gelen 1800'lü yıllarda yapıldığı ileri sürülen Yosmazade Ömer Ağa kemer köprüsüne 10 metre mesafede DSİ tarafından yeni bir kemer köprü yapılarak araç ve yayalar için hizmete açıldı.

Hizmete açılan yeni kemer köprüyle ilgili DSİ 22. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgide, “Köprü işleri kapsamında tarihi köprünün yıkılmasıyla yöredeki mahalle halkının ulaşım sorununu çözmek adına yeni bir köprü çalışması 2018 yılında ihale edilmiştir. Ana yapısı beton olan köprünün dış kısmı taş ve tuğla kaplama olarak yapılmıştır. Köprü 22 metre dere açıklığı üzerine 7,60 metre yükseklikte ve 10 metre genişliğinde yapılmıştır. Köprünün ayrıca 192.5 metre taş duvar uzunluğu ve aynı uzunlukta tel çiti de bulunmaktadır. DSİ olarak halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda estetik ve emniyeti ön olana çıkaran bu tür kemer köprüler de inşa ediyoruz” denildi.

1800'lü yıllarda yapılan köprü 2018 yılında yıkılmıştı

Öte yandan Görele'nin Çömlekçi Vadisi üzerinde 1800'lü yıllarda Yosmazade Ömer Ağa tarafından yapıldığı bilinen tarihi kemer köprü 1970 yılında sel nedeni ile bir ayağı hasar görmüş ve tadilat geçirmişti. Buna rağmen 2018 yılında köprünün üzerinden tüm uyarılara rağmen ağır yük taşıyan araçların geçmeye devam etmesi kaçınılmaz sonu hazırlarken, köprü Çömlekçi Vadisinin ayakta kalan tek tarihi kemer köprüsüydü.