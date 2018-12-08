Yılbaşından önce 71 maddelik torba teklif geliyor

AK Parti Giresun Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cemal Öztürk, TBMM'de kabul edilen 71 maddelik torba teklifle ilgili açıklama yaptı. Öztürk yaptığı açıklamada “Zorunlu Deprem Sigortası (DASK), yaşlılık aylıkları, hayvancılığın desteklenmesi, sigortacılık sektörü, lisanlı depoculuk, ithalat, imalat sanayiine yönelik çok sayıda düzenlemeyi kapsayan 71 maddelik torba teklif, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Türkiye'nin ekonomik büyümesine katkı yapacağına, vatandaşlarımızın gelir ve refah düzeyini arttıracağına inandığımız bu kanun teklifini komisyonumuzda detaylı şekilde müzakere ederek kabul ettik. Bütçe görüşmelerinden hemen sonra TBMM Genel Kurulunda görüşülüp, yılbaşından önce yasalaşmasını bekliyoruz'' dedi.