Yılda sadece 2 ay üretiliyor

Giresun'un Bulancak ilçesinde yılda sadece iki ay üretimi yapılan ve yöre halkı tarafından beğenilerek tüketilen Mayıs helvası tezgahlardaki yerini aldı.

Birçok hastalığa iyi geldiği ileri sürülen şeker, meyan kökü ve limon tuzu karışımından üretilen Mayıs helvasının 250 yıllık geçmişe sahip olduğu belirtildi.

İlçede dededen toruna helva imalatı yapan Ahmet Günaydın, sadece nisan, mayıs ayında üretimi yapılan ve aylarca bozulmadan tüketilebilen helva ile ilgili yaptığı açıklamada “Yörede helva üretimi 250 yıllık tarihi bir geçmişe sahip. Bu helvanın özelliği yılda sadece nisan ve mayıs ayları olmak üzere iki ay üretilmesi. İlkbahardan yaz dönemine geçiş ayı olan nisan, mayıs ayında üretilmesi nedeniyle bölge halkı tarafından Mayıs helvası olarak adlandırılmış. Dededen toruna bir geleneğe sahip” dedi.

Şeker, meyan kökü ve limon tuzundan üretiliyor

Helvanın imalatıyla ilgili de bilgi veren Günaydın, “Helvanın hammaddesi şeker, meyan kökü ve liman tuzudur. Önce kökünü eziyoruz, parçalayıp suda kaynatıyoruz. Daha sonra suyunu alarak karıştırıyoruz. Beyaz bir köpük elde edene kadar bu işlemi sürdürüyor. Daha sonra tavada bu köpüğü şeker ve limon tuzu ile karıştırarak helva haline getiriyoruz. Üretilen helva 6 ay hiç bozulmadan güven içerisinde tüketilebiliniyor. Yılda iki ay üretilen helvadan bolca alıp bir yıl boyunca tüketenler dahi oluyor. Genellikle çayın yanında kahvaltı malzemesi olarak tüketiliyor. Helvanın sade hali olduğu gibi fındıklı ve cevizli de yapıla biliniyor” diye konuştu.

Vatandaşlar ise Mayıs helvasını şifa niyetine alıp tükettiklerini kaydederek aynı zamanda enerji deposu olduğunu ifade ettiler.