Yılın son dersi belediye başkanından

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda İnsan Kaynakları Yönetimi dersine katıldı.

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda 2021-2022 akademik yılının final öncesi son dersini Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu verdi. İnsan Kaynakları Yönetimi dersine konuk olarak katılan Belediye Başkanı Şenlikoğlu deneyimlerini ve kariyer sürecini öğrencilerle paylaşarak, gittikleri şehirlerde gönüllü Giresun elçisi olmalarını istedi. Dersle ilgili konuşan Başkan Şenlikoğlu, “Bugün üniversiteli gençlerimizin derslerine misafir oldum. Gençlerimize, eğitim gördükleri şehrimizde en iyi hizmeti almaları yönündeki projelerimizden ve çalışmalarımızdan bahsettiğimiz güzel bir ders oldu. Onlar sadece şehrimizde okuyup mezun olan üniversiteliler değil, aynı zamanda fahri hemşerilerimiz olarak gittikleri şehirlerde gönüllü Giresun elçileri olacaklardır” dedi.

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yükseokulu'nda öğretim görevlisi olan Kamil Patan ise, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu'nu öğrencileriyle buluşturmaktan mutlu olduğunu ifade ederek tecrübelerini paylaştığı için teşekkür etti.