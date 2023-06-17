Yine bildik görüntüler yine sınava yetişemeyip dışarıda kaldılar

Tüm yurtta olduğu gibi Giresun'da da binlerce öğrenci üniversite sınavında ter döktü. YKS'nin ilk ayağı olan TYT saat 10.15'te başladı. Okullara girişler saat 10.00'da kapatılırken bazı öğrenciler sınava yetişemedi.

Giresun'da Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na (YKS), geç kalan öğrenciler içeriye alınmadı. Giresun Üniversitesi'nin Güre Yerleşkesinde sınava alınmayan öğrenciler güvenlikçik görevlileri tarafından geri çevrilirken o anlar kameraya yansıdı. YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi saat 10.15.'te başladı. Adaylar belirtilen saatte, sınava girecekleri okullara geldi. Saat 10.00'da ise okullara girişler kapatıldı. Sınava erken gelenlerin yanı sıra geç kalanlar da vardı.

Saat 10.00'a doğru sınavın yapılacağı okula gelen öğrenciler koşarak sınav salonuna gitti. Giresun Üniversitesi Güre Yerleşkesinde sınava geç kalan öğrenciler kapıda kaldı. Bazı öğrenciler kapıdaki görevlilere, dil dökseler de içeri alınmadı.