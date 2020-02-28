YKS başvuruları için öğrencilere uyarı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2020 son başvurunun 3 Mart tarihinde sona erdiğini hatırlatan Eğitim Uzmanı Çiçek, TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç ayrı sınavın yapılacağı bilgisini verdi. Çiçek, “2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20-21 Haziran 2020 tarihlerinde yapılacaktır. 20 Haziran 2020 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran 2020 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda ise Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır. 6 Şubat tarihinde başlayan başvurular 3 Mart 2020 tarihlerinde sona erecektir. Adaylar başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir” dedi.

Bir önceki yıl TYT puanı 200'ün üzerinde olan adayların sınava girmeden tercih yapabileceklerini de hatırlatan Çiçek, “Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-YKS Kılavuzu'nda yer almaktadır. Mağduriyet yaşanmaması için sınava başvuracak adayların bu kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir. 2019-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2020-YKS'nin hiçbir oturumuna girmeden 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde 2019-TYT puanını kullanabilirler. Ancak bunu yapabilmek için 2020 YKS başvuruları yapmaları gerekmektedir. Bu şekilde 2019-TYT dönüştürülmüş puanlarının hesaplanabilmesi sağlanacaktır. Bununla birlikte yine aynı şekilde 2020 yılında sadece 'Özel Yetenek Sınavı' sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim programlarına başvurmak isteyen adaylar da, başvuru süresi içinde 2020-YKS başvurularını yapmaları gerekmektedir” ifadelerini kullandı.