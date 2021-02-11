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YKS ücretleri Görele Belediyesi'nden

Giresun’un Görele ilçe belediyesi ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının YKS ücretini ödeyecek.

Giresun'un Görele ilçe belediyesi ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının YKS ücretini ödeyecek. Destekten faydalanmak isteyenler belediyeye başvuru yapabilecek.


Görele Belediyesi, ihtiyaç sahibi aileler ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapanan işyerlerinde çalışanların üniversite sınavına hazırlanan çocuklarının 2021 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) ücretini karşılayacak.


Görele Belediye Başkanı Tolga Erener yaptığı açıklamada, “Her alanda halkımıza hizmet etmek çok önemlidir. Belediye olarak görevimiz sadece yol, su, altyapı, temizlik işleri değildir. En önemli hizmet geleceğimize yatırım yapmaktır. Bu anlamda sosyal yardım alan ailelerimizin ve pandemide kapanan işyeri çalışanlarımızın çocuklarının 2021-YKS ücretlerini karşılayacağız. Bu eğitim yardımından faydalanmak isteyenler belediyemize gelerek başvuru yapabilirler. YKS başvuru ücreti ÖSYM tarafından AYT, YDT ve TYT olmak üzere sınav ücretleri her bir oturum için 90 TL olacak. YKS başvuruları için son gün 2 Mart olarak belirlendi. Bu tarihe kadar sınava girecek ihtiyaç sahibi öğrencilerimiz ve aileleri müracaat edebilirler” bilgisini verdi.

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