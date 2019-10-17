YKS'de artık o bölümlere yerleşmek kolay olmayacak

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) tercihleri ile ilgili olarak, yapılan değişiklikler sonucunda bazı bölümlere yerleşmenin geçen yıllara göre kolay olmayacağı ifade edildi.

Giresun Özel Bilgi Öğretim Kursu Müdürü Eğitim Uzmanı Çağatay Çiçek, YKS tercihleri ile ilgili olarak, “Öğrenciler tercih yaparken kendi puanlarına baksınlar. Başarı sıralarına özellikle dikkat etsinler”dedi.

2019-2020 YKS sınavında bazı fakültelerin başarı sıralamalarının yükseltildiğini hatırlatan Çiçek, “YÖK'ün son açıklamasına göre Hukuk Fakültelerine giriş için 190 bin olan başarı sırası 125 bine yükseldi. Daha önce başarı sırası olmayan Eczacılık Fakülteleri için 100 bin, Diş Hekimliği için en düşük başarı sırası 80 bin olarak belirlendi. Tıp Fakülteleri içinse zaten 50 bin barajı bulunmaktaydı. Bu açıklanan başarı sıralaması YÖK'ün tanıdığı yurtdışı üniversitelerinde de geçerli olacaktır. Bu durum eğitim kalitesinin artmasının yanı sıra mesleki bilgi ve beceriyi de beraberinde getirecektir. Çünkü üniversitelerde temeli olan öğrenci ile olmayan öğrenci arasındaki fark ortadan kalkacaktır. Eğitim ve verimlilik artacaktır. Artık hangi üniversite olursa olsun iyi bir bölüme yerleşebilmek için belli standartlar getirildi. Devlet üniversitesi ile özel üniversite arasındaki başarı sıralamasındaki afaki farkta aradan kalmış olacaktır. Örnek vermek gerekirse devlet üniversitesinde 125 bin başarı sıralamasıyla Hukuk Fakültesine yerleşemeyen bir öğrenci artık 250 bin başarı sıralamasıyla özel üniversitede aynı bölüme yerleşme ihtimali de olmayacaktır. Bu başarı sıralamasındaki fark biraz daha düşmüştür” dedi.

YKS'nin getirdiği yeni başarı sıralamasıyla ilgili öğrencilere de tavsiyelerde bulunan Giresun Özel Bilgi Öğretim Kursu Müdürü Eğitim Uzmanı Çağatay Çiçek, “Öğrenciler hedef odaklı çalışmalıdır. Hangi alanda hangi bölüme yerleşmek istiyorlarsa hedef odaklı çalışmaları gerekmektedir. Mutlaka alanlarının konularını iyi bilmeleri gerekmektedir. Öğrenciler artık Tıp, Hukuk, Eczacılık, Diş Hekimliği gibi bölümlere yerleşebilmek için standart sapma soruları etkili olacaktır ama yine de ortalama soruların yüzde 80'inde başarılı olmaları gerekmektedir” diye konuştu.