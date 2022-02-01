Yoldan karşıya geçerken aracın çarptığı Giresun Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hacı Bekir Tuncer yaralandı

Yaralanan Tuncer Giresun Eğitim ve Araştırma hastanesinde yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Teyyaredüzü Mahallesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen Giresun Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hacı Bekir Tuncer'e M.A.D. (44) yönetimindeki 28 AS 511 plakalı otomobil çarptı. Yolda sürüklenen Tuncer, yaralanırken, bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Tuncer, ambulansla Aksu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedbir amaçlı yoğun bakımda tedavisi süren Tuncer'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan araç sürücüsü M.A.D. ise ifadesi için jandarma karakoluna götürüldü.