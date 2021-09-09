Yollar fındık harmanı oldu

Fındığı toplama telaşının ardından kurutabilme telaşına düşen üreticiler çareyi Karadeniz Sahil Yolu kenarındaki kaldırımlarda buldu.

Fındıkta hasat mevsiminin sona ermesinin ardından bahçelerden topladıkları ürünlerini kurutma telaşı içeresine giren üreticiler her yıl olduğu gibi, bu yıl da karayolları kenarları ile yaya kaldırımlarını fındık harmanı haline getiriyorlar. Bir süredir yağışlı giden havalar nedeniyle fındık kurutmadıklarını ifade eden üreticiler özellikle yüksek köylerden sahile gelmek zorunda olduklarını kaydetti.

Köyden sahile fındık kurutmaya geliniyor

Fındık üreticisi Sabire Erdoğan, beton veya asfalt zemine serilen fındıkların daha iyi kuruduğunu belirterek, “Bu nedenle ürünlerimizi kurutabilmek için kara yolu kenarlarını ve kaldırımları tercih etmek zorunda kalıyoruz. Bahçelerimizden bin bir güçlükle topladığımız fındıklarımızı buralarda daha iyi ve daha hızlı kurutmaktayız. Fındığı yağmur yağış topladık. Devletimiz de sağ olsun iyi fiyat verdi. Ama tüccarlar fırsat bildi. Hemen okulların açılmasından gurbetçilerin gidişinden fiyatları aşağı düşürdü. 24-25 lira civarı. Havalar yağışlı gidiyor. Güneş yok. Millet yolda izde perişan. Bizim köyde kurutmaya yerimiz yok. Belediyemizden Allah razı olsun. Yolun kenarları için müsaade ettiler. Bizde sebepleniyoruz” dedi.

Fındık kurutmanın da bir ustalığı var

Fındık kurutmanın da bir ustalığı olduğunu anlatan Halil Şenel, işi bilen bir iki günde fındığı kurutabildiğini, bilmeyenin ise günlerce uğraştığını ifade ederek, “Fındık toplamasından, kurutmasına kadar zorlukları var. Fındığı toplayıp, çektikten sonra kurutma telaşı başlıyor. Özellikle fındık patoza verildikten sonra kuruturken içerisindeki çürüğünü iyice seçmek gerekiyor. Eğer çürüğü ayıklanmazsa kurutmakta zor oluyor çünkü o çürükler sağlam fındığı da bozuyor ve nemlendiriyor kurutmakta zorlanıyorsun. Bununla birlikte sık sık serilmiş fındığı karıştırmak aralarında gezerek havalandırmak gerek. Yoksa serip kurutayım, çürüğünü sonra seçerim dersen kurutmakta zor oluyor. Dolayısıyla fındık kurutmakta ayrı bir telaş. Buraya geçen çarşamba günü geldim. Elimizde tırmık karıştırıyoruz. Havalar bu sene iyi gitmedi, güneşli geçmedi, hep yağmurlu gitti. Çoğu kişi perişan oldu. Köydeki herkes fındığını çekmiş. Sen fındığı kaldırırken bana haber ver, yeri kimseye verme diyor. Köyde fındık kurumuyor diyorlar. Ben fındığı buradan kaldırıp satacağım. Sonra bahçe kesmeye gideceğim. Nefes alma yok. Fındıkçılık böyle” diye konuştu.