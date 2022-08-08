Yorgun mermiyle ağır yaralanan çocuk, doğum gününde yeniden hayata tutundu

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde yorgun merminin isabet etmesi sonucu ağır yaralanan 11 yaşındaki Abdulsamet Ceylan'ın tedavi gördüğü hastanede hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.

Önceki gün Şebinkarahisar ilçesinin Biroğul mahallesinde sokakta oynarken magandalar tarafından ateşlenen silahtan çıkan yorgun mermi ile ağır yaralanarak Giresun Kadın ve Çocuk Hastanesi'nde tedavi altına alınan Abdulsamet Ceylan yoğun bakımdan çıktı.

Oğlunun yoğun bakımdan çıkarak hayati tehlikeyi atlattığını söyleyen baba Savaş Ceylan, “İstanbul'un yoğunluğundan kaçarak sakin bir tatil geçirmek için memleketimize gelmiştik. Sokakta arkadaşlarıyla oynayan çocuğum yorgun merminin isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Şükürler olsun ki doktorlarımızın müdahalesiyle hayata tutunmayı başardı. Şuanda yoğun bakımdan normal servise çıkartılarak kendisine geldi. Doktorlarımız çok ilgilendi hepsine çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun” dedi.

Doğum gününde yeniden hayata döndü

Oğlunun bugün doğum günü olduğunu da belirten baba Ceylan, “Her yıl oğluma doğum günü yapardık. Yine doğum günü yapmaya hazırlanıyorduk. Köyde aileler, hısım akraba hepimiz bir yerde olduğumuz için kutlama yapmayı düşünüyorduk. Ne yazık ki doğum gününü hastanede geçiriyor. Doğum günü yapamadık ama Allah yeniden oğlumuzu doğum gününde bize bağışladı. Yoğun bakımdan çıktı. Hastanede de bir pasta keselim istedik ama henüz tam olarak kendisine gelmediği için sağlık açısından doktorları uygun görmedi” diye konuştu.

Eğlenceler üzüntüye dönüşmesin

Magandalara "dur" denilmesini de isteyen baba Ceylan, “Ben kimseyi suçlamak istemiyorum. Yorgun mermiyi kim attı, nerden geldi bilemiyorum. Bu konuda polis, jandarma araştırmalarını sürdürüyor. Bir sonuca ulaşacaklarına inanıyorum. Ancak kimsenin canı yanmaması için, kutlamalarımız üzüntüye dönüşmesin. Eğlenirken, attılan bir kurşun atan kişiyi de, hiç tanımadığımız birisini de üzdüğünü görüyoruz. Bu nedenle eğlencelerde silah atılmamalıdır” şeklinde konuştu.