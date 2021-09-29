İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Zehir tacirleri tutuklandı

Giresun’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Giresun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.


Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince zehir tacirlerine göz açtırılmıyor. Giresun'da uyuşturucu madde ticareti yapan ve “torbacı” olarak tabir edilen sokak satıcılarının ve uyuşturucu suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmada toplam 3 parça halinde 2.2 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan H.A., Ö.Ş. ve G.G. isimli 3 şüpheli şahıs sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.