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Ziraat Türkiye Kupası: Giresunspor: 0 - Karacabey Belediyespor: 5

Ziraat Türkiye Kupası 5.

Eleme Turunda Giresunspor sahasında karşılaştığı TFF 2. Lig takımlarından Karaca Belediyespor'u 5-0 mağlup oldu ve elendi.



Maçtan dakikalar


10. dakikada rakibinin pas hatasını değerlendiren Ömer, hızla ceza sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Ömer, meşin yuvarlağı çaprazdan ağlara gönderdi. 0-1


32. dakikada Karacabey'de Abdullah'ın pasını alan Ömer, ceza sahası içi sol tarafından vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2


50. dakikada rakip savunmadan seken topu hızla götüren Abdullah, ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-3


68. dakikada Karacabey'de savunma arkasına sarkan Abdullah, ceza sahası sol çaprazda kaleciyi de geçerek dar açıdan topu ağlara gönderdi. 0-4


84. dakikada Abdullah'a yapılan faulde hakem Direnç Tonusluoğlu, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Fatih, takımının 5. golünü kaydetti. 0-5



Stat: Çotanak


Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Emir Eray Eyisoy, Ogün Kamacı, Melis Özçiğdem


Giresuspor: Ferhat, Talha (Hayrullah dk. 46), Mejia, Doğan Can (Sainz dk. 46), Rahmetullah (Sergio dk. 60), Oğulcan (Bajic dk. 60), Ramon Arias, Murat Cem (Kuwas dk. 46), Alexis Perez, Savicevic, Faruk Can


Yedekler: Erkan, Görkem, Campuzano, Kadir, Şahin


Teknik Direktör: Hakan Keleş


Karacabey Belediyespor: Hüseyin (Miraçcan dk. 90+2 ?), Yusuf, Ömer (Tuğay dk. 68), Muhammet, Kadir (İlke dk. 90+2), Abdullah, Erdem (Berke dk. 90+2 ?), Mustafa, Fatih, Onur, Sadık


Yedekler: Ata, Bekir


Teknik Direktör: Bülent Akan


Goller: Ömer Kuşan (dk. 10, 32), Abdullah Balıkçı (dk. 50, 68), Fatih Aktay (dk. 84 pen.) (Karacabey Belediyespor)


Sarı kartlar: Talha Ulvan, Sergio Junior, Borja Sainz (Giresunspor), Kadir Turhan, Onur Karakabak (Karacabey Belediyespor)

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