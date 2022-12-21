Ziraat Türkiye Kupası: Giresunspor: 0 - Karacabey Belediyespor: 5

Ziraat Türkiye Kupası 5.
Eleme Turunda Giresunspor sahasında karşılaştığı TFF 2. Lig takımlarından Karaca Belediyespor'u 5-0 mağlup oldu ve elendi.
Maçtan dakikalar
10. dakikada rakibinin pas hatasını değerlendiren Ömer, hızla ceza sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Ömer, meşin yuvarlağı çaprazdan ağlara gönderdi. 0-1
32. dakikada Karacabey'de Abdullah'ın pasını alan Ömer, ceza sahası içi sol tarafından vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2
50. dakikada rakip savunmadan seken topu hızla götüren Abdullah, ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-3
68. dakikada Karacabey'de savunma arkasına sarkan Abdullah, ceza sahası sol çaprazda kaleciyi de geçerek dar açıdan topu ağlara gönderdi. 0-4
84. dakikada Abdullah'a yapılan faulde hakem Direnç Tonusluoğlu, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Fatih, takımının 5. golünü kaydetti. 0-5
Stat: Çotanak
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Emir Eray Eyisoy, Ogün Kamacı, Melis Özçiğdem
Giresuspor: Ferhat, Talha (Hayrullah dk. 46), Mejia, Doğan Can (Sainz dk. 46), Rahmetullah (Sergio dk. 60), Oğulcan (Bajic dk. 60), Ramon Arias, Murat Cem (Kuwas dk. 46), Alexis Perez, Savicevic, Faruk Can
Yedekler: Erkan, Görkem, Campuzano, Kadir, Şahin
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Karacabey Belediyespor: Hüseyin (Miraçcan dk. 90+2 ?), Yusuf, Ömer (Tuğay dk. 68), Muhammet, Kadir (İlke dk. 90+2), Abdullah, Erdem (Berke dk. 90+2 ?), Mustafa, Fatih, Onur, Sadık
Yedekler: Ata, Bekir
Teknik Direktör: Bülent Akan
Goller: Ömer Kuşan (dk. 10, 32), Abdullah Balıkçı (dk. 50, 68), Fatih Aktay (dk. 84 pen.) (Karacabey Belediyespor)
Sarı kartlar: Talha Ulvan, Sergio Junior, Borja Sainz (Giresunspor), Kadir Turhan, Onur Karakabak (Karacabey Belediyespor)