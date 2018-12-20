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Ziraat Türkiye Kupası: Giresunspor: 2 - Fenerbahçe: 5 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası 5.

Tur rövanş maçında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadeleyi 5-2 kazanan sarı-lacivertliler adını bir üst tura yazdırdı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


49. dakikada sağ kanattan Valbuena'nın kullandığı serbest vuruşta Soldado'nun kafasından seken topla buluşan Mehmet Ekici'nin ceza sahası sağ çaprazdan şutunda top ağlarla buluştu. 1-2


55. dakikada Benzia'nın ceza sahası dışından şutunda defansa çarpan top Mehmet Ekici'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun şutu filelere gitti. 1-3


68. dakikada ceza sahası içinde Said Idazza, Mehmet Ekici tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktanın başına geçen Volkan, topu ağlara yolladı. 2-3


73. dakikada sol kanattan Valbuena'nın kullandığı serbest vuruşta arka direkte Mehmet Topal'ın şutu filelerle buluştu. 2-4


89. dakikada Hasan Ali kaldırım'ın sert şutunu kaleci Anıl çeldi. Dönen topu Reyes filelere gönderdi. 2-5



Stat: Atatürk


Hakemler: Suat Arslanboğa, Erdem Bıyık, Ata Yıldırım


Giresunspor: Anıl, Uğur, Ferhat, Kağan Miray (Abiola dk. 58), Volkan, Emre, Bahadır, Alperen, Çağlar (Sery dk. 46), Husmani, Said Idazza (Saruhan dk. 78)


Yedekler: Kayacan, Ahmet, Ergin, Hüsamettin


Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar


Fenerbahçe: Harun Tekin, Skrtel, Neustadter, Reyes, Barış Alıcı (Valbuena dk. 46), İsmail Köybaşı, Benzia, Mehmet Ekici (Ferdi dk. 77), Mehmet Topal (Hasan dk. 76), Ayew, Soldado


Yedekler: Berke, Slimani, Abdulcebrail Akbulut, Erten


Teknik Direktör: Ersun Yanal


Goller: Said Idazza (dk. 14), Volkan (dk. 68 pen.) (Giresunspor), Soldado (dk. 7), Mehmet Ekici (dk. 49 ve 55), Mehmet Topal (dk. 79), Reyes (dk. 89) (Fenerbahçe)


Sarı kart: Husmani (Giresunspor)

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