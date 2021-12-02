Ziraat Türkiye Kupası: GZT Giresunspor: 4 - Ankara Demirspor: 2

Ziraat Türkiye Kupası 4.
Tur maçında GZT Giresunspor, sahasında karşılaştığı Ankara Demirspor'u 4-2 mağlup ederek, tur atlayan taraf oldu.
Maçtan dakikalar
3. dakikada Giresunspor'da kullanılan tacın ardından gelen pası değerlendiren Champness, yerden vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 1-0
14. dakikada rakip kaleci Ömercan'ın Hayullah'a yaptığı faulün ardından hakem Kutluhan Bilgiç penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Umut, topu ağlarla buluşturdu. 2-0
49. dakikada defanstan seken topu yakalamak için öne çıkan kaleci Onurcan, topu kaybedince Ankara Demirsporlu Abdulkadir çaprazdan topu ağlara gönderdi. 2-1
57. dakikada orta sahadan gelen topu alan Champness hızla ceza sahasına sokuldu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Champness, topu kalecinin üzerinden ağlara gönderdi. 3-1
75. dakikada Ahmet'in ceza saha dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-2
85. dakikada ceza sahasında Champness'in pasını alan Çekdar yerden şut çekerek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 4-2
Stat: Çotanak Spor Kompleksi
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Baran Eraslan, Özcan Sultanoğlu, Feridun Daldaş
Giresunspor: Onurcan Piri, Pelupessy, Sankhare, Umut, Champness, Emre Taşdemir, Erol Can (Arda dk. 22), Sergen, Hayrullah, Çekdar, Fatih
Yedekler: Göktan, Mehmet Doğaç, Diarra, Doukara, Balde, Aziz Behich, Furkan, Emre Nizam, Suleymanov
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Ankara Demirspor: Ömercan, Hüseyin Eren (Taner dk. 66), Mücahit Can, Ahmet, Serdar, (Hasan dk. 66), Ender (Çağrı dk. 73), Samet Erdem (Muhammet Burak dk. 87), Mustafa (Rahmi Can dk. 46), Abdullah, Abdulkadir, Semih
Yedekler: Furkan, Harun, Görkem, Alim
Teknik Direktör: Ersin Aka
Goller: Joseph Champness (dk. 3, 57), Mehmet Umut Nayir (dk. 14 pen.), Çekdar Orhan (dk. 84) (Giresunspor), Abdulkadir Özdemir (dk. 49), Ahmet Sivri (dk. 75) (Ankara Demirspor)
Sarı kartlar: Ömercan Avcı, Mustafa Fettahoğlu, Mücahit Can Akçay (Ankara Demirspor), Umut Nayir, Emre Taşdemir (Giresunspor)