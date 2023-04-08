Giresun'un Keşap ilçesi Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şahin, geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışının yüksek kesimlerde kısmi zirai dona sebep olsa da orta ve sahil kesimlerinde fındığa fayda sağladığını söyledi.

Kurak geçen kış aylarının ardından mart sonu ve nisan ayı başlarında yağan kar ve yağmurun fındığın su ihtiyacını karşıladığını ifade eden Keşap Ziraat Odası Başkanı Şahin, “Bilindiği gibi mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları dolayısıyla kış ayları kurak geçti. Kar yağışı yeterince olmadı ve toprak su ihtiyacını karşılayamadı. Bundan dolayı fındıkta düşük verim ve randıman kaybı risk durumu söz konusuydu. Beklentimiz nisan yağmurlarıydı. Ancak nisan yağmurları kara dönüşünce biraz tedirgin olduk. Çünkü yağan karın ardından hava sıcaklıkları düşüp don yapması halinde zirai don riski yüksek olmaktadır. Geçtiğimiz hafta orta ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ile zirai don teğet geçti diyebiliriz. 400 rakımın üzerinde kısmi zarar gören bölgeler olduğunu tespit etsek de asıl net durumu önümüzdeki günlerde görebiliriz. Bunun dışında orta ve sahil kesimlerinde fındık için yağmur ve kar yağışının faydalı olduğu kesindir” dedi.