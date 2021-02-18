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2. Lig Beyaz Grup: Gümüşhanespor: 2 - Ankara Demirspor: 3

Misli.

com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Gümüşhanespor, sahasında konuk ettiği Ankara Demirspor'a 3-2 mağlup oldu.



Stat: Yeni Şehir


Hakemler: Süleyman Soyutürk, Murat Taşçıkar, Oğuzhan Yazır


Gümüşhanespor: Cengiz Biçer, Muharrem Efe, Tuğay Adamcıl, Sercan Kaya (Kudret Oben Saraçoğlu dk. 83 ?), Tekin Adar (Erdinç Mergen dk. 86 ?), Musa Sinan Yılmazer, Bahadır Abdulkadir Yağız (Hasan Kaşıkara dk. 54), Raif Gündoğdu, Berkan Yıldırım, Ömer Alp Kulga, Osman Torun


Teknik Direktör: İbrahim Tolgay Kerimoğlu


Ankara Demirspor: Ömercan Avcı, Kamil İçer, Hasan Küçük, Mustafa Kayabaşı, Serdar Eylik, Ayberk Altan, Ahmet Devret, Hasan Kaya, Taner Koç, Rahmi Can Karadaş, İlker Avşar (Sergen Yakupçebioğlu dk. 81 ?)


Teknik Direktör: Sadullah Zehir


Goller: Hasan Kaşıkara (dk. 65), Tekin Adar (dk. 77) (Gümüşhanespor), Mustafa Kayabaşı (dk. 49), Hasan Kaya (dk. 54), Serdar Eylik (dk. 90) (Ankara Demirspor)

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