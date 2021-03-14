2. Lig Beyaz Grup: Gümüşhanespor: 3 - Anagold 24 Erzincanspor: 1

com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Gümüşhanespor, sahasında konuk ettiği Anagold 24 Erzincanspor'u 3-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar:

12. dakikada Gümüşhanespor'da Sercan Kaya'nın pasında topla buluşan Raif Gündoğdu'nun yaklaşık 25 metreden sert ve düzgün vuruşunu kaleci Murat Demir son anda kornere çeldi.

15. dakikada sağ kanattan gelişen Gümüşhanespor atağında Tuğay Adamcıl'ın ceza sahasına yerden ortasını iyi takip eden Sercan Kaya bomboş pozisyonda iyi vuramayınca top üstten auta gitti.

40. dakikada Gümüşhanespor sağ kanattan geldi. Baran Basut-Sercan Kaya-Tuğay Adamcıl üçgeninde topla son buluşan Tuğay Adamcıl, ceza sahasında rakibini ekarte ettiği anda plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

44. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda oluşan karambolde topu önünde bulan Niyazi Batuhan Salman'ın sert ortasını iyi takip eden Mustafa Ethem Erboğa yakın mesafeden topu ağlara gönderdi. 1-1

57. dakikada sağ kanattan gelişen konuk ekip atağında çaprazdan ceza sahasına giren Niyazi Batuhan Salman'ın sert şutunda, kaleye yönelen topa son anda ayak koyan Berkan Yıldırım mutlak bir golü önledi.

78. dakikada sol kanattan gelişen Gümüşhanespor atağında Osman Torun'un pasıyla ceza sahasına giren Tuğay Adamcıl, rakibini geçtiği anda yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunda topun başına gelen Sercan Kaya net bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-1

85. dakikada sol kanattan gelişen Gümüşhanespor atağında çaprazdan ceza sahasına giren İlken Tankul, rakibinin müdahalesiyle yerde kalınca hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Bu kez topun başına gelen Muharrem Efe, sert bir vuruşla topu ağlara göndererek aradaki farkı ikiye çıkardı. 3-1

Stat: Yeni Şehir

Hakemler: Serkan Önsal, Nurettin Taşkesen, Bedirhan Soydemir

Gümüşhanespor: Zeki Ayvaz, Muharrem Efe, Tuğay Adamcıl (Bahadır Abdulkadir Yağız dk. 90 ?), Sercan Kaya (Can Sıkılmaz dk. 90 ?), Baran Basut (İlke Tankul dk. 75), Burak Demireğen, Raif Gündoğdu, Berkan Yıldırım, Yunus Şimşek, Emre Kömürcü (Tekin Adar dk. 60), Osman Torun

Teknik Direktör: İbrahim Tolgay Kerimoğlu

Anagold 24 Erzincanspor: Murat Demir, Abdullah Balıkuv, Ahmet Kaan Ergün (Ozan Papaker dk. 81 ?), Niyazi Batuhan Salman, Muhammed Samed Karakoç (Uğurcan Bekçi dk. 46), Mustafa Ethem Erboğa, Hakan Demir, Oğuz Özden, Mümin Talip Pazarlı, Rıdvan Türker, Sefa Akgün

Teknik Direktör: Özcan Kızıltan

Goller: Tuğay Adamcıl (dk. 40), Sercan Kaya (dk. 78 pen.), Muharrem Efe (dk. 85 pen.) (Gümüşhanespor), Mustafa Ethem Erboğa (dk. 44) (Anagold 24 Erzincanspor)

Kırmızı Kart: Oğuz Özden (dk. 67) (Anagold 24 Erzincanspor)

Sarı Kartlar: Burak Demireğen, Muharrem Efe, İlke Tankul (Gümüşhanespor), Niyazi Batuhan Salman, Rıdvan Türker (Anagold 24 Erzincanspor)