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2. Lig: Gümüşhanespor: 0 - Amed Sportif Faaliyetler: 2

Misli.

com 2. Lig, Beyaz Grup'un 26. hafta mücadelesinde Gümüşhanespor, konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler'e 2-0 mağlup oldu.




Stat: Yeni Şehir


Hakemler: Hüseyin Gökberk Arslan, Uğur Başdaş, Güner Mumcu Taştan


Gümüşhanespor: Cengiz Biçer, Muharrem Efe, Tuğay Adamcıl (Oğuz Eken dk. 65), Sercan Kaya, Tekin Adar (Kudret Oben Saraçoğlu dk. 76), Musa Sinan Yılmazer,, Baran Basut (Hasan Kaşıkara dk. 46), Raif Gündoğdu (Bahadır Abdulkadir Yağız dk. 65), Berkan Yıldırım, Ömer Alp Kulga, Osman Torun


Amed Sportif Faaliyetler: Abdullah Yiğiter, Anıl Şahin, Bünyamin Yürür, Serkan Yavuz, Erman Bulucu, Sinan Akaydın (Mesut Can dk. 90 ?), Şahin Şafakoğlu, Oğuzhan Öztürk (Zeki Korkmaz dk. 90 ?), Halil İbrahim Sönmez (Yusuf Yağmur dk. 81 ?), Mehmet Sıddık İstemi, Cerem Talha Dinçer (Mansur Çalar dk. 70)


Goller: Sinan Akaydın (dk. 8 ve 50) (Amed Sportif Faaliyetler)


Sarı Kartlar: Berkan Yıldırım, Sercan Kaya, Ömer Alp Kulga (Gümüşhanespor), Şahin Şafakoğlu, Ceren Talha Dinçer (Amed Sportif Faaliyetler)

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